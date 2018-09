Ampliado prazo para vacinação do idoso contra gripe O Ministério da Saúde decidiu ampliar o prazo da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. A campanha, cujo término estava previsto para terminar hoje, será estenderá por mais uma semana em todo o País. Com isso, os idosos terão até o dia 16 de maio para se imunizar. Aqueles que não podem se locomover devem fazer contato com a secretaria municipal de saúde local solicitando a visita de uma equipe volante, que também percorrerá instituições de internação, tais como asilos e hospitais. Problemas climáticos ocorridos em diversas regiões foram apontados para a prorrogação da campanha, que prejudicaram a locomoção do público alvo da vacina até os postos de saúde. Até o início desta manhã, 9,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais já haviam sido imunizados, o equivalente a 60,2% dos mais de 13 milhões previstos. Este ano, a meta foi ampliada, de 70% para 80% da população nesta faixa etária.