Amy Winehouse cancela shows após fiasco em Belgrado

LOS ANGELES - A cantora pop inglesa Amy Winehouse, cuja carreira tem sido prejudicada pelo abuso com drogas, interrompeu uma turnê pela Europa neste domingo, depois de uma apresentação ruim e críticas do público em Belgrado.

Winehouse, 27 anos, teve dificuldades para cantar as músicas e se concentrar no palco. Em algumas canções, era mais o público que cantava. Ela parecia ler as letras.

A cantora participava de um festival na Sérvia. Entre as atrações do festival, além dela, estava o cantor norte-americano Moby.

Um representante da cantora anunciou o cancelamento dos shows em Istambul, nesta segunda-feira, e em Atenas, na quarta. O próximo show marcado da cantora é na Espanha, em 8 de julho.

"Apesar de querer cumprir os seus compromissos, ela concordou que não pode apresentar o melhor do seu talento e vai voltar para a casa", disse um comunicado. "Ela gostaria de se desculpar com os fãs, mas acredita que essa é a coisa certa a fazer."

A imprensa e o público de Belgrado a atacaram depois do show. A cantora foi chamada de "drogada" no seu site por um fã. Uma outra mensagem foi menos agressiva: "Estava lá e foi triste. Uma vergonha terem deixado ela subir no palco naquele estado. Ela não é a culpada, ela precisa de ajuda."

Winehouse surgiu para o estrelato em 2006 e em 2008 ganhou quatro prêmios Grammy, incluindo revelação e melhor disco do ano.

(Reportagem por Dean Goodman)