Amy Winehouse ganha estátua de cera em Londres

O museu Madame Tussauds, em Londres, exibirá, a partir desta quarta-feira, a estátua de cera da cantora Amy Winehouse.A obra será inaugurada pelos pais da cantora, Mitch e Janis, que descreveram o trabalho como "incrível"."A estátua é a reprodução fiel dela, com a exceção de que Amy já não está tão magra assim", disse o pai de Winehouse."As tatuagens também estão perfeitas", disse ele.Mitch Winehouse disse ainda que a filha, de 24 anos, está freqüentando uma clínica de reabilitação de viciados em drogas e está "evoluindo bem".Ainda segundo ele, a cantora deve começar a gravar um novo disco em breve."Ela ainda tem mais dois ou três shows e depois começará a trabalhar no novo álbum. Algumas músicas já estão prontas", disse ele.EnfisemaAmy Winehouse tem estado no centro das atenções da mídia desde o ano passado devido à sua dependência por drogas.Em junho, médicos disseram que seus pulmões apresentavam os primeiros sinais de enfisema. Ainda assim, ela se apresentou no show em homenagem ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, em Londres, e no festival de Glastonbury. No início desta semana, o marido da cantora, Blake Fielder-Civil, foi sentenciado a dois anos e três meses de prisão por atacar um homem e obstruir o trabalho da Justiça britânica.Fielder-Civil, de 26 anos, admitiu o ataque contra James King, de 36, em um pub no leste de Londres em junho de 2006.O pai de Winehouse espera que o genro possa refazer sua vida quando sair da prisão. "Se Blake sair da prisão e provar ser uma influência positiva para Amy, ele terá uma vida fantástica e deixará seus pais muito orgulhosos." Ele acrescentou que a filha quer ter filhos, "provavelmente com Blake, e que eles serão sua droga por escolha, porque ela é louca por crianças".