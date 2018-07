Amy Winehouse morre aos 27 anos

Esta deveria ser a época da turnê de retorno de Amy Winehouse. Uma chance de mostrar ao mundo o que ela fazia de melhor.

Mas neste domingo seus fãs prestaram homenagens em frente a casa em Londres onde ela foi encontrada morta, aos 27 anos, no dia anterior.

A polícia não confirmou imediatamente a causa da morte, mas é impossível olhar sua vida sem pensar no porque as drogas e a bebida tiveram tanta importância, chegando por vezes a ofuscar seu talento. Um talento tão grande que é agora reverenciado por fãs e colegas do meio musical. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.