Ana Maria Braga é atropelada durante programa ao vivo

A apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga foi derrubada por uma caminhonete nesta segunda-feira, 22, durante apresentação ao vivo da reportagem "Pesquisadores brasileiros criam carro que anda sozinho". O veículo, que deveria funcionar sem motorista e com o auxílio de câmeras externas e sensores, começou a se movimentar em marcha a ré de porta aberta e atingiu a apresentadora.

Ao ser derrubada, Ana Maria caminhava para a parte traseira do carro enquanto comentava com um dos pesquisadores: "Então o senhor deu um cérebro para o carro através da máquina que é o computador que fica ali atrás?".

Após o acidente, a transmissão foi interrompida. A apresentadora voltou dois blocos depois para continuar com a apresentação ao vivo do programa, e brincou com o acidente.