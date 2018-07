Ana Maria Braga passa por cirurgia em São Paulo A apresentadora Ana Maria Braga, de 59 anos, passou por um pequeno procedimento cirúrgico para retirar um abscesso no seio, no fim da tarde de ontem, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo informações da assessoria da apresentadora, ela chegou ao hospital por volta das 17 horas e a operação ocorreu logo em seguida. Ana Maria, segundo sua assessora, está bem e aguarda a alta para o fim da tarde de hoje. O abscesso, que é um acúmulo de pus em decorrência de processo inflamatório, foi descoberto há cerca de 15 dias. Por ser infeccioso e correr o risco de se espalhar contaminando outros tecidos, os médicos resolveram retirá-lo.