Ana Maria Machado é eleita presidente da ABL

"Daremos continuidade à linha de atividades voltadas para a promoção dos melhores valores da cultura nacional e da língua portuguesa. Dirigiremos nossa ênfase para duas celebrações em particular: o centenário de morte do Barão do Rio Branco e a celebração do centenário de nascimento de Jorge Amado", disse.

Ao longo deste ano, a ABL foi dirigida por Marcos Vinicios Vilaça, e Ana Maria desempenhou a função de secretária-geral. Ela ingressou na Academia em 24 de abril de 2003, substituindo Evandro Lins e Silva na cadeira 1.

Em 40 anos de carreira dedicada à literatura infantil e adulta, Ana Maria escreveu mais de cem livros, publicados no Brasil e em mais de 18 países, e vendeu mais de 18 milhões de exemplares.

Nascida no Rio, ela inicialmente se dedicou à pintura, mas se formou em Letras na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e começou a escrever artigos, fazer traduções e dar aulas. Exilou-se na Europa em 1969, durante o governo militar. Quando voltou ao Brasil, em 1972, começou a trabalhar no "Jornal do Brasil". Passou por diversos veículos de comunicação até 1980, quando decidiu se dedicar exclusivamente à literatura.