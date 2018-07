Anac: 15,5% dos voos atrasaram no País em janeiro O índice de voos com atrasos superiores a 30 minutos no Brasil foi de 15,5% em janeiro deste ano. O número é inferior ao verificado em dezembro, quando 22% dos aviões decolaram fora do horário previsto, e ao registrado no mesmo período em 2008, cujo resultado foi de 25%. O balanço da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abrange as operações dos 67 aeroportos da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A Webjet apresentou o pior índice de atrasos no mês passado: 23,9%. A Gol/Varig teve 20,5%, a TAM, 10,5%, e a OceanAir, 9,2%. Juntas, as quatro companhias dominam 98% do mercado brasileiro. Segundo a Anac, entre as demais companhias com voos regulares, a Trip registrou atrasos em 17,8% dos voos, a Total, 18,3%, a Passaredo, 10,7%, a Pantanal, 13,7%, e a Azul, 5,3%.