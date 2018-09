Anac acelera julgamento de infrações do apagão aéreo A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acelerou o processo de análise de 30 mil procedimentos administrativos em todo o País que se acumulam sem qualquer apreciação desde 2007, atendendo a recomendação do Ministério Público Federal (MPF) em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Segundo o MPF, o órgão criou grupos extraordinários para analisar os autos de infração emitidos em 2007 e 2008, relativos a irregularidades praticadas pelas companhias aéreas, especialmente na época do "apagão aéreo".