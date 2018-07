Anac acompanha ocorrência com avião em Brasília A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando presencialmente a assistência aos passageiros do voo da Avianca que fez um pouso de emergência no final da tarde desta sexta-feira, 28, em Brasília. Em nota, a Anac reforça informação que já havia sido divulgada pela companhia aérea, de que o voo seguia de Petrolina (PE) a Brasília (DF) com 44 passageiros e 5 tripulantes a bordo e pousou "de forma segura" no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek às 17h42.