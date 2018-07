ANAC adia assinatura das concessões de aeroportos

O adiamento ocorreu porque a Anac teve de abrir prazo para apresentação de argumentos, por parte do consórcio vencedor do leilão de Viracopos, contra os dois recursos que questionaram o resultado do leilão do terminal.

Assim, a data de publicação do julgamento dos recursos, pela Anac, foi alterada de 16 de março para 30 de março, afetando em cadeia as outras datas do cronograma, como a assinatura da concessão.

O leilão de Viracopos foi vencido pelo consórcio Aeroportos Brasil, formado pela Triunfo Participações, UTC Participações e pela francesa Egis Airport Operation.

No dia 9 de março, porém, a Anac informou que dois recursos foram apresentados contra a licitação. Um deles veio do consórcio Novas Rotas, liderado pela Odebrecht Transport, que perdeu o leilão, e outro pela empresa ES Engenharia LTDA.

(Reportagem de Leonardo Goy)