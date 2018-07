Anac: aéreas se comprometem a não fazer overbooking As quatro maiores companhias aéreas do Brasil - TAM, Gol/Varig, OceanAir e Webjet - enviaram documentos à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com o compromisso de assegurarem a qualidade da prestação de serviços aos passageiros durante o fim de ano e o início de 2009, inclusive o de não praticar overbooking - venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave. As empresas terão planos de contingência para atender eventuais necessidades. O acordo, chamado de Operação Feliz 2009, é coordenado pelo Ministério da Defesa e começa hoje. A TAM terá três aviões reserva tripulados durante 24 horas e outros dois durante o dia, até 22h, posicionados em Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e no Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A Gol/Varig terá um avião e tripulação reserva em Guarulhos e mais tripulação sob aviso nas bases de Congonhas, Galeão e Brasília. A OceanAir vai deixar uma aeronave posicionada em Congonhas, uma em Guarulhos, além de uma no Recife (PE) e outra no Santos Dumont, na capital fluminense, no período da tarde. No Galeão, também haverá uma aeronave reserva da Webjet, com tripulação. De hoje até o dia 7 de janeiro, durante a Operação Feliz 2009, a ANAC irá reforçar as informações aos passageiros sobre seus direitos e deveres. Nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Galeão e Brasília, a agência distribuiu 40 painéis de lona (banners) com dois dizeres: "Problemas? Saiba como reivindicar seus direitos" e "Passageiro, faça a sua parte". Também será distribuído o Guia do Passageiro, que reúne várias orientações sobre bagagem, identificação do passageiro, atrasos e cancelamentos, passageiros com necessidades especiais etc. Outras duas cartilhas, Acessibilidade nos Aeroportos e Dicas para um Vôo Tranqüilo, também serão lançadas.