Anac aloca à TAM 15 frequências de voo para EUA

A concessão das frequências ocorre em meio a um acirramento da competição no mercado internacional com a Gol, que mais cedo neste ano pediu à Anac consulta sobre disponibilidade de 14 frequências semanais para os Estados Unidos após fazer uma parceria com a norte-americana Delta Airlines em dezembro .

A agência também alocou à TAM duas frequências semanais entre Brasil e França e três entre o Brasil e a Alemanha, segundo despacho publicado no diário.

(Por Alberto Alerigi Jr.)