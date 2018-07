A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alocou três frequências semanais à TAM Linhas Aéreas para realizar serviços aéreos mistos entre o Brasil e o Chile.

A decisão foi publicada em portaria na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.

No início do mês, a companhia aérea, que faz parte do grupo Latam Airlines, divulgou a adição de quatro frequências semanais à rota Rio de Janeiro - Santiago do Chile, com operação a partir de 26 de outubro.