Anac amplia atendimento a passageiros em todo País A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está reforçando o atendimento aos passageiros em todo o Brasil, por meio do sistema Fale com a Anac (via internet) ou por telefone gratuito. Os dois canais estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive com atendimento telefônico em inglês e espanhol.