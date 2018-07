Anac: atraso de vôos em agosto é o menor em 16 meses O índice de atrasos superiores a 30 minutos na aviação regular atingiu em agosto 13,6%, o nível mais baixo dos últimos 16 meses. O anúncio foi feito hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O órgão acompanha os atrasos com base nos dados apurados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) nos 67 aeroportos que estão sob a administração da estatal. São consideradas as operações das companhias aéreas TAM, Gol, Varig, Webjet e OceanAir. Segundo a Anac, as cinco empresas, que atendem 98,1% do mercado nacional, apresentaram redução no total de vôos atrasados. A Webjet apresentou a maior queda, com o índice recuando de 31,5% em julho para 17,3% em agosto. No entanto, a empresa segue na liderança de maior índice de operações fora do horário. Em seguida, figura a TAM, com 13,5%, seguida por Varig, 13,2%, Gol, com 12,8%, e OceanAir, com 10,8%.