Com essa autorização, o aeroporto do Galeão poderá ser o primeiro do Brasil autorizado a receber os dois tipos de jatos, que são as maiores aeronaves de passageiros do mundo em operação, disse a Anac em nota nesta sexta-feira.

Para receber as aeronaves, o aeroporto cumpriu requisitos como alterações na pista de pouso e decolagem e elevação do nível de proteção contra incêndio.

(Redação Rio de Janeiro; JS LB)