Anac decide reajustar tarifas de aeroporto de Brasília A diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu reajustar em 6,52 por cento as tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia no aeroporto de Brasília (DF), segundo decisão publicada no Diário Oficial desta quarta-feira.