Anac: demanda por voos domésticos cresce 29,93% O mês de setembro teve aumento de 29,93% na procura por voos domésticos em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre janeiro a setembro de 2010, o índice acumulou aumento de 27,38% no mercado doméstico e 18,42% no mercado internacional, considerando as rotas operadas pelas empresas brasileiras.