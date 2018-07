Anac derrubou portaria que proibia voo regular

O superintendente de Operações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Marçal Goulart, defende que os Aeroportos de Jacarepaguá, no Rio, e Campo de Marte, em São Paulo, mantenham sua vocação original de atender somente voos não regulares, de empresas de aviação geral e de táxi aéreo, por exemplo. No início do ano, porém, a Anac derrubou uma portaria do extinto Departamento de Aviação Civil (DAC), que definia o perfil de atividades dos aeroportos, para poder promover a abertura do Santos Dumont, também no Rio. Com isso, Jacarepaguá e Campo de Marte ficaram livres para operar voos regulares.

As portarias 187 e 188, ambas publicadas em 5 de março de 2005, proibiam voos regulares de passageiros e estabeleciam como objetivos dos Aeroportos de Jacarepaguá e Campo de Marte o atendimento aos voos das empresas de táxi aéreo, da aviação geral e aeroclubes.

Goulart chama a atenção para o fato de os dois terminais já estarem com os pátios cheios de aviões e helicópteros. Além disso, nenhum deles tem infraestruturas separadas de embarque e desembarque de passageiros, como num aeroporto de grande porte. Segundo ele, o investimento para a adequação dos dois terminais é pequeno, em torno de R$ 50 mil, para a construção de balcões de atendimento, aquisição de veículos para transporte dos passageiros, instalação de linhas telefônicas e de rede de internet.

"A Infraero está cumprindo a determinação do órgão regulador por ser uma autoridade aeroportuária concedente, mas somos contra", advertiu Goulart. "A Infraero deu parecer negativo porque criou um padrão de atendimento aos nossos passageiros, um mínimo de conforto possível. Estamos preservando isso para não haver mais comentários de crise, apagão ou coisa parecida." O superintendente defende que as adequações nos dois aeroportos sejam realizadas até dezembro, para que seja possível oferecer mais qualidade de atendimento aos passageiros.

No mês passado, relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definiu que a área do Campo de Marte seria ideal para abrigar a estação do trem de alta velocidade que ligará São Paulo, Campinas e Rio. Para isso, seria preciso desapropriar o terreno.

Procurada, a Prefeitura afirmou desconhecer a intenção de se criar uma linha regular de voos São Paulo-Rio no Aeroporto do Campo de Marte. Espera ser consultada sobre o assunto, mas, inicialmente, se posiciona contrariamente à operação de uma linha comercial no local, sem a garantia de totais condições de segurança à população.