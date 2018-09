Anac descarta apagão aéreo nas festas de fim de ano

A diretora-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Paiva, disse nesta quinta-feira, 27, que "dá para garantir" que não haverá apagão aéreo no País nas festas de fim de ano. "Estamos trabalhando preventivamente. Acertamos todas as questões com as empresas com mais de um mês de antecedência", afirmou. A diretora participou do 1º Simpósio de Infra-estrutura e Logística no Brasil, promovido pelo Senado, em Brasília. A diretora lembrou que, na terça-feira, 25, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou a operação de fim de ano que prevê diversas medidas negociadas com as companhias aéreas. Entre esses compromissos está o de não praticar overbooking - venda de passagens além da capacidade da aeronave. "Além disso, os passageiros que tiverem mais de duas horas de atraso vão poder pedir endosso para outras companhias e a maioria das empresas está também colocando aviões reserva", disse. Segundo Solange, as empresas entregarão seus planos completos para a operação de fim de ano à Anac no dia 10 de dezembro.