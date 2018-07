Anac deve aplicar multa à concessionária de Viracopos após Copa do Mundo A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve aplicar uma multa ao consórcio que assumiu a administração do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), somente após a Copa do Mundo, de acordo com o diretor-geral da agência, Marcelo Guaranys, ao destacar que o consórcio ainda pode recorrer da sanção.