Anac e Aeronáutica investigam causa de queda de avião

José Eduardo, o Duda, estava acompanhado da noiva, Letícia Piveta Assunção, 29 anos, com quem se casaria em junho. Ele tinha ido para a casa da família de Letícia, em Maringá (PR), para a festa de aniversário de 30 anos da noiva, no sábado. Letícia é filha do empresário Benjamin Piveta, do setor do agronegócio. Segundo pessoas próximas, José Eduardo retornava com Letícia a São Paulo para cuidar dos preparativos do casamento.

No aparelho também estavam a mãe de Letícia, Elizete Piveta Assunção, 48 anos, o piloto do aparelho, Luís Rodrigues Marcondes, de 58 anos, e a mulher dele, Luciana Aguiar da Costa e Souza, de 34 anos. Todos morreram na queda.

O aparelho, um King-Air modelo C90A, de prefixo PP-AJV, levantou voo do aeroporto regional Sílvio Name Júnior, em Maringá (PR), às 19h37 com destino ao aeroporto de Congonhas, mas por volta 20h30 teria apresentado problemas, caindo numa plantação de soja da fazenda Três Marias, no bairro Rural de Água do Miranda.

O resgate dos corpos terminou por volta das 3 horas da madrugada desta segunda. Os trabalhos foram prejudicados pela dificuldade de acesso. O avião caiu a 3 quilômetros da rodovia e havia muito barro no trajeto. Foi necessário o uso de tratores.

Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Assis ainda pela manhã. José Eduardo, o piloto e sua mulher seriam enterrados em São Paulo. Os corpos de Elizete e Letícia Piveta foram levados para Maringá, onde serão sepultados na manhã desta terça-feira.

O aparelho pertence a Z Air Investimentos e Participações Ltda, do empresário Gilberto Borowski, dono da construtora Zabo Engenharia e teria sido locado por José Eduardo para fazer a viagem.

As causas da queda ainda não são conhecidas. Chovia na região no momento do acidente. Equipes da Agência Nacional de Aviação Comercial (Anac) e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Aeronáutica, viajaram ao local do acidente na tarde desta segunda-feira para análises.