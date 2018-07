Anac encontra irregularidades na Noar Linhas Aéreas A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou hoje resultado da auditoria realizada na empresa Noar Linhas Aéreas. No dia 13 de julho, um avião da empresa que decolava no Recife caiu, matando 16 pessoas. Segundo a Anac, foram identificados indícios de irregularidades nas áreas de operações e de manutenção da companhia, envolvendo descumprimento de requisitos e procedimentos relativos aos registros de manutenção, às anotações técnicas no diário de bordo e aos limites de horas mensal e trimestral dos tripulantes previstos na Lei do Aeronauta.