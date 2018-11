Anac espera alta de 12% em movimento de passageiros em dezembro

A estimativa foi divulgada no mesmo dia em que sindicatos de aeronautas e aeroviários suspenderam temporariamente A greve marcada para começar nesta manhã, após uma série de decisões da Justiça que ameaçaram os trabalhadores com multas em caso de paralisação em grande escala.

Segundo a agência, a expectativa para todo o ano de 2010 é de crescimento de 25 por cento, com 160 milhões de embarques e desembarques nos aeroportos brasileiros, dos quais cerca de 15 milhões em rotas internacionais.

Os trabalhadores marcaram paralisação para esta quinta-feira, mas na noite da véspera, três decisões da Justiça ameaçaram multas de até 3 milhões de reais contra as categorias em caso de greve total.

Apesar da suspensão da greve, os índices de atrasos das companhias aéreas eram elevados nesta quinta-feira. Segundo a estatal que administra os aeroportos do país, Infraero, o índice de voos atrasados até às 14h era de 34 por cento entre um total de 1.416 voos programados.

A companhia com maior índice era a TAM, com 53,9 por cento atrasos até o horário, entre 469 vos programados. O percentual de voos com atraso entre 13h e 14h era de 9,8 por cento.

Enquanto isso, a Gol, tinha índice total para o dia de 30,4 por cento, das 461 decolagens previstas. O índice de atrasos na última hora era de 4,6 por cento.

Mais cedo, a TAM informou que os atrasos eram decorrentes de "problemas meteorológicos em algumas cidades, manutenções não programadas ou ajustes na malha".

Às 14h53, as ações da TAM exibiam alta de 0,79 por cento enquanto os papeis da Gol mostravam ganho de 3 por cento e o Ibovespa oscilação positiva de 0,04 por cento.

Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Fentac), apesar da suspensão da greve, aeronautas ainda cobram reajuste salarial de 15 por cento e aeroviários de 13 por cento. A entidade que representa as companhias aéreas nas negociações com os trabalhadores, Snea, chegou a oferecer índice de 8 por cento de aumento mais cedo, mas a proposta não chegou a ser formalizada, segundo a Fentac.

"Numa realidade econômica em que as empresas aéreas obtiveram lucros expressivos e registraram crescimento operacional bem acima do crescimento do PIB, é absurdo que os funcionários das companhias aéreas sejam submetidos a condições tão precárias de trabalho, sem direito a protestar", afirmaram as entidades representantes dos trabalhadores, que não descartam problemas nos aeroportos nesse fim de ano em função de excesso de jornada de trabalho.

As companhias aéreas Gol, TAM e WebJet tiveram problemas este semestre com atrasos e cancelamentos de voos acima da média em alguns momentos, que fizeram a Anac proibir as empresas de venderem passagens por alguns dias enquanto os problemas com escalas de pessoal não fossem normalizados.

Os trabalhadores do setor chegaram a promover uma "operação tartaruga", sem acelerar procedimentos, no início deste mês, mas, segundo a Anac, não houve transtornos nos aeroportos.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Aluísio Alves)