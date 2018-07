Anac fará auditoria nas aéreas para checar tripulantes

Segundo o diretor de Operações e Aeronaves da Anac, Carlos Eduardo Pellegrino, desde 2010 a agência levanta dados junto às companhias para verificar o número de tripulantes contratados por cada empresa.

Com o atraso do final de semana (que atingiu 43% dos voos da Gol no sábado e 48% no domingo), Pellegrino disse que a Anac decidiu auditar a empresa e verificar se os dados repassados estão corretos. Uma das hipóteses levantadas era a de que a Gol havia ficado sem tripulação suficiente após a demissão de funcionários da WebJet, adquirida pela empresa.

Segundo o diretor-presidente da Anac, Marcelo Guaranys, a Gol informou que opera longe do limite da capacidade da tripulação, mas a Anac optou por fazer a auditoria, que ainda não tem data para ocorrer.

Multa

Guaranys afirmou que a multa da companhia aérea Gol já chega a R$ 2,5 milhões, com o registro de 250 autos de infração e calculando a multa máxima de R$ 10 mil reais.

O diretor da Anac disse ainda que os representantes da Gol informaram, em reunião nesta segunda-feira, 9, na sede da Anac no Rio, que o transtorno foi causado inicialmente pelas condições meteorológicas e agravado por problemas de "gerenciamento de tripulantes" entre as cidades.

"A Gol perdeu o controle sobre esse gerenciamento", disse Guaranys.

Segundo ele, na sexta-feira, 6, todas as companhias já haviam normalizado suas operações, com exceção de TAM, com 25% de atrasos, e Gol, com 43%. No sábado, 7, só a Gol ainda registrava problemas, com atrasos em 48% dos voos. A operação só foi normalizada na última madrugada. Segundo a Anac, o ideal é uma taxa de atrasos inferior a 10%.

Fim de ano

A Anac vai se reunir, na próxima quinta, dia 12, em Brasília, para programar a operação de fim de ano nos aeroportos. Segundo Guaranys, o plano de contingência prevê reforço no número de tripulantes e o compromisso das aéreas em não praticar overbooking (vender bilhetes acima da capacidade de operação).

Trezentos fiscais da Anac reforçarão o contingente de fiscalização em 12 aeroportos. "Tendo falhas, iremos para cima das empresas", disse Guaranys. A reunião de quinta contará com a participação de representantes de companhias aéreas, operadores de aeroportos e com o ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Moreira Franco.

O Plano de Contingência para a Operação Fim de Ano tem como objetivo fazer com que as companhias apresentem as medidas que pretendem implementar no período em que os aeroportos enfrentam alta demanda de passageiros.