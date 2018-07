Anac fará auditoria no check-in da Gol e da TAM

O problema mais recente, segundo a agência, ocorreu na manhã desta quinta-feira quando o sistema da empresa Gol apresentou instabilidade. Os impactos, no entanto, foram pouco significativos em alguns aeroportos, de acordo com monitoramento realizado pela agência. Na quarta-feira (31), Anac e Secretaria de Aviação Civil (SAC) terão uma reunião com executivos da Gol para que a empresa explique as causas dos problemas no check-in.

No começo da semana, a Anac havia notificado a Gol justamente por causa de problemas ocorridos no embarque. O sistema de check-in e de documentação de voos da companhia ficou inoperante das 9h30 às 11h de segunda-feira devido a uma falha técnica na infraestrutura de rede. Segundo a companhia, nesse período os processos de check-in e despacho dos voos foram realizados de forma manual. Uma semana antes, a TAM enfrentou problema semelhante.

A ocorrência desta quinta-feira gerou nova notificação à empresa. A Gol tem prazo de dez dias, contados do recebimento de cada notificação, para apresentar à Anac comprovantes de prestação de assistência aos passageiros nos casos de atrasos e cancelamentos de voos. O descumprimento de regras do setor pode gerar multas que variam de R$ 4 mil a R$ 10 mil por passageiro. Isso significa multa de até R$ 1,74 milhão por voo.