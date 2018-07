Anac fiscalizará 12 aeroportos neste final de ano

Os aeroportos que terão esse reforço são: Galeão e Santos Dumont (RJ); Brasília; Congonhas, Guarulhos e Viracopos (SP); Confins (MG); Salvador; Fortaleza; Recife; Porto Alegre e Curitiba. De acordo com Bittencourt, a Anac está oferecendo treinamento para as companhias aéreas e para seus servidores para prepará-los para o fim do ano.

"Estamos preparando atuação conjunta para que possamos funcionar de maneira estruturada e organizada", disse. A estimativa da secretaria é de que em dezembro 17,4 milhões de pessoas passem pelos aeroportos do Brasil, número 8% maior do que o registrado em igual mês de 2011.