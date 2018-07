Anac fiscalizará voos livres na Pedra Bonita, no Rio A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) terá que fiscalizar os voos livres na rampa da Pedra Bonita, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, por determinação judicial. A Justiça Federal do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que o órgão regulador acompanhe e impeça a comercialização de voos livres, duplos ou panorâmicos.