Anac: índice de atrasos de voos atingiu 7,5% em maio O número de voos regulares que decolaram com atrasos superiores a 30 minutos atingiu 7,5% do total em maio, conforme divulgou hoje a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em abril, o indicador havia sido de 6,9%. O índice é calculado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) nos 67 aeroportos que administra no País e considera as partidas realizadas após 30 minutos do horário marcado.