Anac inicia hoje operação especial em 11 aeroportos

Uma equipe de 120 profissionais da agência, entre inspetores e diretores, reforçam até o dia 3 de janeiro o atendimento aos passageiros, bem como a fiscalização em relação aos serviços oferecidos pelas companhias aéreas em cumprimento com as regras vigentes.

Neste período, deve entrar em vigor ainda acordo firmado em novembro pelas seis maiores companhias aéreas do País, que inclui o melhor atendimento aos passageiros durante o período de fim de ano.

Entre as providências do setor, de acordo com a Anac, estão a disponibilização de aeronaves reserva, o aumento das equipes de atendimento, a ocupação de todas as posições de check-in das companhias nos horários de pico, a proibição de overbooking, entre outras. A Polícia Federal (PF) também se comprometeu, nesse período, a manter tripuladas todas as posições de controle de migração nos horários de maior movimentação, nos voos internacionais.