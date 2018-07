Anac julga recurso contra leilão na próxima semana, diz fonte

Segundo a fonte, que pediu anonimato, a tendência é a de a Anac rejeitar os recursos e confirmar o resultado do leilão realizado em fevereiro, no qual saiu vencedor o consórcio liderado pela Triunfo Participações.

O julgamento dos recursos deveria ter sido feito nesta sexta-feira, mas teve de ser adiado porque a Advocacia-Geral da União (AGU) ainda não havia encaminhado à diretoria da agência seu parecer sobre o caso.

Se o recurso for mesmo rejeitado no fim da próxima semana, a data de assinatura dos contratos de concessão dos aeroportos de Viracopos (SP), Guarulhos (SP) e Brasília(DF) não deve sofrer grande alteração, de no máximo dois dias.

Assim, confirmada essa previsão, os contratos seriam assinados em 23 de maio, em vez de 21 de maio, como está oficialmente previsto atualmente, segundo essa mesma fonte.

Os recursos contra o resultado do leilão de Viracopos foram apresentados pelo consórcio liderado pela Odebrecht e pela empresa ES Engenharia.