Anac libera uso de celulares em Airbus da TAM

Segundo a Anac, a tecnologia capaz de validar o uso dos celulares é nova e a TAM foi a única empresa que requisitou a liberação dos aparelhos em voos. A permissão foi concedida com base em testes da Easa (autoridade de certificação europeia) e em outros testes definidos e executados pela Anac.

Segundo nota da Anac, "os principais ensaios realizados neste caso são o de interferência eletromagnética (com objetivo de verificar se sistemas essenciais da aeronave são suscetíveis ) e modos de falha do sistema (simula-se falhas para verificar se o resultado está coerente com as análises técnicas apresentadas)". Nas aeronaves antigas continua proibido o uso dos aparelhos durante o voo.