Anac mantém punições a pilotos do Legacy A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) manteve, em julgamento de 2ª instância realizado na manhã de hoje, no Rio, a decisão em 1ª instância no processo administrativo movido contra os pilotos do jato Legacy, os norte-americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino. Eles são acusados de serem os responsáveis pelo acidente com o Boeing da Gol, em 2006, que matou as 154 pessoas a bordo.