Anac: março teve melhor índice de pontualidade nos voos A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou hoje que o índice de pontualidade da aviação comercial brasileira atingiu em março o melhor resultado já registrado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo a agência, apenas 7,1% dos voos decolaram com atrasos superiores a 30 minutos. Em março do ano passado, 20,2% das operações saíram com atraso superior a meia hora.