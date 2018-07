Anac mira aeroportos na Copa das Confederações A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou na manhã desta terça-feira (4) que seus diretores vão vistoriar os aeroportos das cidades que sediarão a Copa das Confederações, com início no próximo dia 15. Serão inspecionados os aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Brasília, Belo Horizonte (Confins), Salvador, Fortaleza e Recife. Além deles, os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, também serão vistoriados.