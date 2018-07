Anac muda regras para atraso ou cancelamento de voos A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou hoje no Diário Oficial da União resolução que regulamenta o direito dos passageiros em casos de voos atrasados ou cancelados, ou por impedimento do embarque por overbooking. A resolução, que entrará em vigor pouco antes das férias escolares do meio do ano, acabou com o prazo de quatro horas para que a companhia aérea inicie providências para reacomodar o passageiro, nos casos de voos cancelados ou interrompidos. A partir de junho, segundo a Anac, essa assistência será gradual, de acordo com o tempo de espera.