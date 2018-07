Anac multa pilotos do Legacy Quase cinco anos após o acidente da Gol, que matou 154 pessoas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu multar os pilotos norte-americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino e a empresa ExcelAir, dona do jato Legacy, que se chocou com o jato brasileiro, em setembro de 2006. A multa foi aplicada porque os pilotos apresentaram problemas nas documentações apresentadas, na ocasião, para realizarem aquele voo fatídico. A Anac não revelou, no entanto, o valor da multa e nem que tipo de problema exato ocorreu com os documentos dos pilotos.