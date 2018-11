Anac nega que aeronauta trabalhe mais que permitido A presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Paiva Vieira, negou hoje que as companhias aéreas estejam colocando seus funcionários para trabalhar por períodos acima do limite permitido por lei. Solange afirmou que todas as companhias aéreas têm condições de realizar os voos programados até o final do ano, considerando o quadro de horas de seus funcionários.