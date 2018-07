Anac notifica Gol por problemas de check-in no Rio

As informações prestadas pela empresa serão incorporadas ao processo de auditoria operacional em curso na Agência desde outubro de 2012, em razão de instabilidade nos sistemas de check-in de algumas companhias aéreas. Dentre as recomendações da Anac à empresa estará o aperfeiçoamento da solução de backup do sistema de check-in (ou sistema reserva) para o processamento de passageiros nos aeroportos, sob pena de restrições às suas operações, informa a Agência em nota.

Verificação preliminar feita pela Agência demonstra que, dos 46 voos programados pela empresa partindo dos dois aeroportos, 19 no Galeão e um no Santos Dumont tiveram atraso e três foram cancelados (dois no Galeão e um no Santos Dumont). O sistema foi restabelecido nos dois aeroportos às 8h20.

A Anac afirma que monitora a situação desde o início do problema e continua acompanhando a prestação de assistência aos passageiros afetados por atrasos e cancelamentos. "A falta de assistência pode gerar multa de R$ 4 mil a R$ 10 mil por infração", explica o órgão.