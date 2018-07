Anac notifica Gol por problemas no check-in A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) notificou a Gol Linhas Aéreas para apurar informações sobre as falhas apresentadas pelo seu sistema de check-in na manhã desta segunda-feira. De acordo com a agência, a falta de assistência pode gerar multa de até R$ 1,74 milhão por voo. Em nota, a Anac informa que a Gol terá dez dias para comprovar a prestação de assistência aos passageiros que tenham sido afetados por atrasos e cancelamentos de voos.