Anac oficializa fim de vôos internacionais em Congonhas Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a resolução Agência nacional de Aviação Civil que exclui o aeroporto de Congonhas (SP) do rol de aeroportos internacionais do Brasil. Desde 1985, o aeroporto paulista já não operava vôos comerciais internacionais regulares ou fretados. Mas uma antiga portaria do extinto Departamento de Aviação Civil (DAC) ainda permitia que Congonhas operasse vôos internacionais de jatos executivos. O objetivo da medida é reduzir custos operacionais exigidos quando um aeroporto é internacional, como a manutenção de pessoal e equipamentos para abrigar órgãos do governo como Polícia Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Receita Federal, entre outros.