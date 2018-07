Anac pode suspender venda de bilhetes da TAM

Ocorreu uma pane no link de conexão da Sita, empresa de tecnologia que presta serviços para a companhia, com o sistema de check-in da TAM, o que impediu a impressão dos cartões de embarque e das etiquetas das bagagens, que está sendo feita manualmente desde o começo da manhã.

Em nota divulgada no fim da manhã, a Anac afirma que reforçou suas equipes nos principais aeroportos para verificar a prestação de assistência pela TAM aos passageiros, podendo determinar a suspensão da comercialização de passagens pela TAM para evitar mais transtornos aos passageiros. De acordo com a nota, a Anac vai instaurar processo administrativo para apurar os fatos, que poderá culminar na aplicação de penalidades.

Filas

As filas no setor de check-in da empresa aérea TAM nos principais aeroportos do País ainda estavam acima do normal por volta das 12 horas devido. Até este horário, a TAM ainda não tinha previsão sobre quando o sistema eletrônico vai voltar a operar.

Os passageiros encontravam disponibilidade apenas no serviço Web Check-in da empresa, que está funcionando normalmente, segundo a TAM. A companhia orienta os passageiros a realizarem o check-in pelo site da empresa (www.tam.com.br), antes de se dirigirem aos aeroportos.