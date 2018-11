Anac prevê movimento 12% maior nos aeroportos no mês

Solange estima ainda que o setor aéreo deve encerrar 2010 com crescimento de 25% ante o exercício anterior, totalizando 160 milhões de passageiros. Desse total, 15 milhões referem-se a voos internacionais.

A presidente da Anac atribuiu parte do crescimento da demanda pelos serviços aéreos ao novo marco regulatório do setor, que, segundo ela, incentivou a concorrência entre as empresas aéreas, barateando o preço das passagens. "Hoje o preço das passagens de avião está muito próximo do praticado pelas empresas de ônibus", disse.