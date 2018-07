Anac quer multa maior em casos que comprometam a ordem

Em outubro, uma série de fatos têm marcado a rotina do setor aéreo nacional. Na segunda-feira da semana passada (15), ou seja, no primeiro dia útil após o feriado de 12 de outubro, o sistema de check-in da TAM apresentou problemas no início da manhã, gerando reflexos durante todo o dia, com filas e atrasos nos voos. Nesta semana, a Gol enfrentou casos semelhantes no sistema de check-in, com problemas na segunda-feira e nesta quinta-feira. A Anac notificou as duas empresas.

No dia 13 houve um acidente com um avião da empresa Centurion no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), no momento da chegada do voo. O cargueiro MD11, que vinha de Miami, teve problemas no trem de pouso. O episódio interditou a pista de pouso e decolagem, deixando o aeroporto inoperante por quase dois dias. O governo anunciou que moverá ação indenizatória contra a Centurion e que a multa ficará em, pelo menos, R$ 2,8 milhões.