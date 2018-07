Anac realiza auditoria na companhia Noar Linhas Aéreas

A Anac informou que anotações registradas em um caderno auxiliar não constam no livro de registro de voo, jornada e ocorrências da aeronave PR-NOA - não envolvida no acidente do último dia 13 no Recife - e de seus tripulantes, o Diário de Bordo. Conforme a Anac, o procedimento fere a legislação em vigor. A agência acrescentou que essas informações serão incluídas no processo administrativo aberto pela Anac no último dia 13.

Dentro de uma semana a Anac pretende concluir os trabalhos de auditoria na Noar. O resultado da análise poderá levar à aplicação das penalidades cabíveis, que vão de multa até a cassação da licença da empresa. Os voos da companhia continuam suspensos por tempo indeterminado.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da Força Aérea Brasileira (FAB), continua com as investigações sobre o acidente envolvendo a aeronave de prefixo PR-NOB. Na semana passada, a queda do avião provocou a morte de 16 pessoas logo após a decolagem no Recife.