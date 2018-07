Anac registra atraso em 16,6% dos vôos em novembro O índice de atrasos de vôos nos aeroportos brasileiros subiu 4,1% em novembro, em relação ao mês anterior, informou hoje a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os atrasos acima de 30 minutos ficaram em 16,6%, contra 12,5% em outubro. Apesar do aumento, o índice de novembro é inferior em 10,1% aos 26,7% do mesmo mês em 2007 e está abaixo de todos os indicadores mensais do primeiro semestre de 2008. Os cancelamentos de vôos apresentaram queda em novembro: 2,5%, contra 3,2%, em outubro. Em 2007, no mesmo mês de novembro, os cancelamentos chegaram a 6,3%. De acordo com a Anac, o aumento do índice de atrasos foi causado em grande parte pelos vôos da Gol e da Varig que, em conjunto, representaram 38% do total de vôos domésticos e internacionais em novembro. As duas operadoras tiveram, respectivamente, 21,1% e 24,2% de atrasos no mês. Em outubro, esses índices tinham sido bem menores: 15,3% para a Varig e 13,4% para a Gol. Em setembro, Varig e Gol registraram os menores índices de atraso de todo o ano de 2008: 7,6% e 8,7%. Em meados de novembro, a área de Segurança Operacional da Anac detectou que a fusão das malhas aéreas de Gol e Varig - fruto da incorporação das duas empresas em uma única companhia aérea - causava dificuldades para a operação de seus vôos, resultando em atrasos bem acima da média das companhias. Desde então, a Anac vem acompanhando de perto os esforços da Gol/Varig para resolver o problema e registrou que no final de novembro e início de dezembro os índices de atraso das duas linhas começaram a cair. A tendência é que a empresa gradualmente normalize essa situação nas próximas semanas. A companhia que teve o menor índice de atrasos em novembro foi a OceanAir: 11,6%, bem menor do que os 15,1% de outubro. A OceanAir foi a única companhia que conseguiu reduzir seu indicador em relação ao mês de outubro. A TAM teve pequena alta, de 10% para 12,3%, o mesmo acontecendo com a Webjet, de 14,1% para 15%. Todas as companhias foram prejudicadas por dois fatores: aumento do fechamento de aeroportos por problemas de meteorologia e obras na pista do Galeão. Em novembro, a companhia que apresentou o menor índice de cancelamentos foi a Gol, com apenas 1,6%. Ainda segundo a Anac, os dados de atrasos e cancelamentos são levantados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) nos 67 aeroportos que a estatal administra.