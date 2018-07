Anac vai apurar irregularidades de habilitação de piloto A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou, por meio de nota, no fim da tarde de hoje, que abriu processo administrativo para apurar possíveis irregularidades relacionadas com o acidente com o helicóptero modelo Esquilo, de prefixo OMO-PR, que caiu no mar do litoral sul da Bahia, na noite da última sexta-feira, quando transportava sete pessoas. As equipes de resgate já confirmaram seis mortes - uma pessoa, a empresária Jordana Kfuri Cavendish, ainda é considerada desaparecida.