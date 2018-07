Anac veta vôos internacionais em Congonhas A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu na noite de ontem acabar definitivamente com a possibilidade de pousos e decolagens de vôos internacionais no aeroporto de Congonhas (SP). A diretoria decidiu revogar parcialmente uma antiga portaria do extinto Departamento de Aviação Civil (DAC) e que, na prática, ainda permitia que Congonhas operasse vôos internacionais de jatos executivos. De acordo com a assessoria da Anac, desde 1985 o aeroporto paulista já não operava vôos comerciais internacionais regulares ou fretados. Neste ano, foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, que passou a concentrar os vôos de longa distância. A decisão da Anac de "desinternacionalização" do aeroporto administrado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) entra em vigor no momento em que for publicada a resolução no Diário Oficial da União. A proposta de oficializar Congonhas como aeroporto apenas para vôos nacionais foi apresentada pela área técnica da Anac com o objetivo de reduzir custos operacionais exigidos quando um aeroporto é internacional, como a manutenção de pessoal e equipamentos para abrigar órgãos do governo como Polícia Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Receita Federal, dentre outros, que devem deixar o terminal