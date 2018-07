Análise - As primárias de Iowa: uma eleição sem vencedores?

Já em Iowa algumas destas tendências ocorreram com a desistência de candidatos como Martin O´Malley pelo lado democrata e Mike Huckabee do republicano, e é possível contarmos com mais nomes, senão nesta semana, mas pelo menos a partir de New Hampshire, a próxima prévia. Entre os favoritos, Hillary Clinton e Bernie Sanders dominaram o campo democrata empatados (50%), fenômeno que se repetiu entre os republicanos com Ted Cruz (28%), Donald Trump (24%) e Mark Rubio (23%).

Em termos de surpresa, duas merecem destaque: a quase inviabilização da candidatura de Jeb Bush, colocando em xeque anos de influência da família Bush e a ascensão de Bernie Sanders, definido pela mídia norte-americana como o candidato da esquerda socialista. Lembrando que esquerda socialista nos Estados Unidos traduz-se como agenda liberal, e que nesta candidatura está sendo também representada pela imagem de político anti-Washington e outsider.

Avaliando Iowa, o que esta votação indicou foi o descolamento entre as primárias e o processo eleitoral nacional, levando à polarização de posições e à desconstrução da agenda partidária de longo prazo. Muitos analistas dizem que isso representa um vácuo de propostas, entretanto esta é uma avaliação que não procede. As propostas existem, dos dois lados, mas são recortes para grupos de interesse específico, sem foco em um projeto global, que traz, como consequência, o desencanto do eleitor que decide a votação (e não se identifica nem como democrata ou republicano) e que, dependendo do resultado das primárias, se verá sem opções. Dentre todos, talvez seja apenas Hillary Clinton que detém, até pela continuidade das políticas de Obama, um plano de governo inclusivo e equilibrado, que possui uma visão de Estado em termos sociais, políticos e estratégicos.

À parte Hillary, dentre os seus adversários democratas e republicanos, as questões são mais sensíveis. Como citado, Sanders é até mesmo folclórico em suas posições, mas atrai por sua simpatia e retórica antipolítica. Retórica esta que se estende aos republicanos, imersa na ascensão da direita religiosa conservadora representada por Ted Cruz e nos arroubos de Trump, que contam com o apoio crescente do 'Partido do Chá', segmento radical da direita e que tem em Sarah Palin uma de suas principais vozes. Palin, que já foi vice-candidata à presidência na eleição de 2008, e governadora permanece como uma das políticas mais incisivas, senão agressiva dos Estados Unidos, envolvendo-se em polêmicas pró-armas, antiaborto, belicosas, homofóbicas e xenófobas (discurso com aderência às ideias de Trump, vide o apoio a sua candidatura).

A exceção seria Mark Rubio que, aparentemente, representa um meio termo entre o radicalismo e a agenda tradicional do partido, mas cuja pauta é pouca conhecida. Na prática, esta posição intermediária de Rubio (quando comparada a de seus adversários) e sua pouca visibilidade surgem como uma válvula de escape. Não se conhece muito Rubio, como não se conhecia muito Obama em 2008. Uma indicação de Trump ou Cruz para concorrer à presidência seria uma clara prova da fragmentação irreconciliável do sistema norte-americano. Para Hillary Clinton, a hipótese de perder uma segunda indicação seguida após ser apontada como favorita nas duas oportunidades (2008 e 2016) representa o fim de sua carreira política, sem nunca atingir o auge.

Iowa termina sem vencedores e acirra a disputa para a próxima semana em New Hampshire, que serão seguidas por um intervalo de quase um mês, preparando o terreno para as últimas votações de fevereiro, mas principalmente para o momento mais decisivo deste primeiro semestre: a 'Super Terça', em 1º de março.

* Cristina Soreanu Pecequilo é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'O Brasil e a América do Sul'